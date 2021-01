Il 2 febbraio a Napoli il nuovo arcivescovo Battaglia. Sepe: La città non deve perdere mai la speranza (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovo arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, sarà in città il prossimo 2 febbraio quando sarà accolto in cattedrale dal cardinale Crescenzio Sepe, che ha lasciato dopo 14 anni, per raggiunti limiti di età. Lo ha detto lo stesso cardinale Sepe nel corso di una cerimonia di saluto con una delegazione di giornalisti. Presenti il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, i responsabili dei giornali e delle tv regionali oltre a diversi cronisti che dal 2006 ad oggi hanno seguito le vicende della curia di Napoli. La cerimonia di insediamento dell’arcivescovo Battaglia (che è stato trasferito da papa Francesco a Napoli dalla diocesi di Cerreto Sannita, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildi, Domenico, sarà inil prossimo 2quando sarà accolto in cattedrale dal cardinale Crescenzio, che ha lasciato dopo 14 anni, per raggiunti limiti di età. Lo ha detto lo stesso cardinalenel corso di una cerimonia di saluto con una delegazione di giornalisti. Presenti il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, i responsabili dei giornali e delle tv regionali oltre a diversi cronisti che dal 2006 ad oggi hanno seguito le vicende della curia di. La cerimonia di insediamento dell’(che è stato trasferito da papa Francesco adalla diocesi di Cerreto Sannita, ...

lightmoon972 : RT @rep_napoli: Chiesa, l'arcivescovo Battaglia a Napoli dal 2 febbraio. Sepe: 'La città non deve perdere la speranza' [aggiornamento delle… - rep_napoli : Chiesa, l'arcivescovo Battaglia a Napoli dal 2 febbraio. Sepe: 'La città non deve perdere la speranza' [aggiornamen… - orsola_93 : Secondo me vale per tutte le città d'arte. Vivo in provincia di Napoli dico che è bello solo poter andare a Mergel… - JuventusUn : +++ Clamoroso dietrofront su #JuveNapoli, guardate cos'hanno decIso! +++ I DETTAGLI? - franvanni : @DonDie_Sospeso Conte a febbraio prima della gara a Razgrad disse che quel tipo di trasferta, di giovedì, è massac… -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio Napoli Chiesa, l'arcivescovo Battaglia a Napoli dal 2 febbraio. Sepe: "La città non deve perdere la speranza" La Repubblica Ceccarini: "Marsiglia-Milik? Bisogna vedere cosa ne pensa il giocatore. Il Napoli chiede 15 mln"

Io non escludo niente sul futuro di Milik, può succedere di tutto, non è da escludere nemmeno che alla fine resti'. La richiesta del Napoli è ferma sui 15 mln e ad oggi non calerà, il Napoli tenterà d ...

Gesesa Benevento, Domenico Russo nominato presidente del CdA

Il Consiglio di Amministrazione di GESESA S.p.A., nella giornata odierna, ha nominato Domenico Russo presidente del CdA. Sostituisce Luigi Abbate alla guida dell’azienda sannita del servizio idrico in ...

Io non escludo niente sul futuro di Milik, può succedere di tutto, non è da escludere nemmeno che alla fine resti'. La richiesta del Napoli è ferma sui 15 mln e ad oggi non calerà, il Napoli tenterà d ...Il Consiglio di Amministrazione di GESESA S.p.A., nella giornata odierna, ha nominato Domenico Russo presidente del CdA. Sostituisce Luigi Abbate alla guida dell’azienda sannita del servizio idrico in ...