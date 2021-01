Grande Fratello Vip, chi è in nomination questa settimana? Al televoto vanno in 9! (Video) (Di martedì 5 gennaio 2021) Chi è in nomination questa settimana al Grande Fratello Vip 5? Dopo l’annuncio tv riservato al nuovo eliminato dal reality show di Canale 5, nella puntata di ieri sera, lunedì 4 gennaio 2021, il conduttore Alfonso Signorini ha anche comunicato ai “vipponi”, e dunque al pubblico a casa, i nomi dei concorrenti del Grande Fratello nominati fino alla prossima puntata di lunedì 11 gennaio. Grande Fratello Vip, chi è in nomination questa settimana? Stando alle news ufficiali riferite alla nuova sfida settimanale al televoto, infatti, i concorrenti di Grande Fratello Vip che rischiano di dover lasciare la Casa di Cinecittà ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 gennaio 2021) Chi è inalVip 5? Dopo l’annuncio tv riservato al nuovo eliminato dal reality show di Canale 5, nella puntata di ieri sera, lunedì 4 gennaio 2021, il conduttore Alfonso Signorini ha anche comunicato ai “vipponi”, e dunque al pubblico a casa, i nomi dei concorrenti delnominati fino alla prossima puntata di lunedì 11 gennaio.Vip, chi è in? Stando alle news ufficiali riferite alla nuova sfidale al, infatti, i concorrenti diVip che rischiano di dover lasciare la Casa di Cinecittà ...

