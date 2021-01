Gerry Scotti è diventato nonno: le prime notizie sulla nipotina (Di martedì 5 gennaio 2021) Gerry Scotti è diventato nonno: il figlio Edoardo e la moglie di lui, Ginevra Piola, hanno avuto la piccola Virginia, loro prima figlia, lo scorso 15 dicembre, La notizia non è ancora stata confermata dai neo genitori né dal conduttore, che aveva diffuso la notizia della gravidanza lo scorso ottobre, durante una puntata di Verissimo. Gerry Scotti, le parole da futuro nonno Non ci sono per ora immagini della nuova nata, né ne sono circolate della nomammo ai tempi della dolce attesa. A parlare della nipotina in arrivo era stato infatti Scotti, nello studio di Silvia Toffanin. “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio” ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021): il figlio Edoardo e la moglie di lui, Ginevra Piola, hanno avuto la piccola Virginia, loro prima figlia, lo scorso 15 dicembre, La notizia non è ancora stata confermata dai neo genitori né dal conduttore, che aveva diffuso la notizia della gravidanza lo scorso ottobre, durante una puntata di Verissimo., le parole da futuroNon ci sono per ora immagini della nuova nata, né ne sono circolate della nomammo ai tempi della dolce attesa. A parlare dellain arrivo era stato infatti, nello studio di Silvia Toffanin. “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio” ...

