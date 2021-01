Fabio Quagliarella, a 38 anni l'ultima impensabile chiamata? Calciomercato, una voce clamorosa (Di martedì 5 gennaio 2021) Sorpresa Juventus, nel casting per il nuovo attaccante di riserva entra anche Fabio Quagliarella. Esperto e low cost, questo l'identikit tracciato da Andrea Pirlo e Fabio Paratici per il "vice-Cristiano Ronaldo". E così accanto ai nomi di Graziano Pellè e Fernando Llorente, ecco avanzare secondo la Gazzetta dello Sport quello di del 38enne bomber della Sampdoria. Un ex, visto che all'inizio dello scorso decennio aveva vinto 3 scudetti in bianconero con Pirlo in campo e Antonio Conte in panchina. Impossibile arrivare al vero sogno della Juve: Olivier Giroud del Chelsea costa troppo. Unico problema per Quagliarella: la volontà di concludere la carriera giocando, una volontà che cozzerebbe con l'inevitabile tanta prestigiosa panchina a Torino, chiuso come sarebbe da CR7, Dybala e Morata. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Sorpresa Juventus, nel casting per il nuovo attaccante di riserva entra anche. Esperto e low cost, questo l'identikit tracciato da Andrea Pirlo eParatici per il "vice-Cristiano Ronaldo". E così accanto ai nomi di Graziano Pellè e Fernando Llorente, ecco avanzare secondo la Gazzetta dello Sport quello di del 38enne bomber della Sampdoria. Un ex, visto che all'inizio dello scorso decennio aveva vinto 3 scudetti in bianconero con Pirlo in campo e Antonio Conte in panchina. Impossibile arrivare al vero sogno della Juve: Olivier Giroud del Chelsea costa troppo. Unico problema per: la volontà di concludere la carriera giocando, una volontà che cozzerebbe con l'inevitabile tanta prestigiosa panchina a Torino, chiuso come sarebbe da CR7, Dybala e Morata.

