Domenico Arcuri: "Presto per i bilanci, non siamo in ritardo sui vaccini" (Di martedì 5 gennaio 2021) "Sono passati solo 4 giorni dall'inizio della campagna, è davvero Presto e sarebbe strumentale fare già consuntivi. Sono certo che lo spirito di collaborazione che abbiamo messo in campo porterà rapidamente ad azzerare queste asimmetrie. E se così non sarà di certo non mi esimerò dal denunciarlo". Lo scrive al Corriere della Sera il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, respingendo le polemiche sulla partenza lenta della macchina dei vaccini in Italia. Attraverso l'Europa, spiega Arcuri, sono stati "opzionati i vaccini di 6 aziende che porterebbero in Italia 178 milioni di dosi quest'anno e 48 nel 2022", ma fino a oggi c'è in campo solo il vaccino Pfizer/BioNTech, di cui all'Italia spettano "quest'anno 40 milioni di dosi: si comincia con 2.349.750 a gennaio e ...

