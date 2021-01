Decreto ponte, ecco le regole dal 7 al 15 Gennaio 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 Gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Zona arancione il 9 e 10 Gennaio – Per il secondo weekend di Gennaio che cade nei giorni 9 e 10, applicata su tutto il territorio nazionale la cosiddetta “zona arancione”. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Visite ai parenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 gennaio 2021) Per il periodo compreso tra il 7 e il 15, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Zona arancione il 9 e 10– Per il secondo weekend diche cade nei giorni 9 e 10, applicata su tutto il territorio nazionale la cosiddetta “zona arancione”. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Visite ai parenti ...

