Compie 80 anni Hayao Miyazaki, l'uomo che ha fatto sognare grandi e bambini (Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante avesse annunciato il ritiro poco più di sette anni fa, Hayao Miyazaki è tornato attivamente al lavoro. E proprio così, in piena creazione, festeggia un importante compleanno, quello per i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante avesse annunciato il ritiro poco più di settefa,è tornato attivamente al lavoro. E proprio così, in piena creazione, festeggia un importante compleanno, quello per i ...

