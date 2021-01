Cobra Kai: La serie continuerà dopo la quarta stagione? (Di martedì 5 gennaio 2021) Gennaio, sarà un mese pieno di uscite succose per quanto riguarda il mondo delle serie tv. Sappiamo già, che su Disney+ il 15 uscirà WandaVision, l’attesissima serie tv che darà inizio alla fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Mentre su Amazon Prime, l’11 uscirà la terza stagione di American Gods, la bellissima serie tv tratta dal romanzo fantasy di Neil Gaiman. Ma Netflix non resta a guardare, e proprio il primo giorno dell’anno sgancia la bomba con la terza stagione di Cobra Kai! La serie tv, che riprende la rivalità tra Johnny Lawrence (William Zapka) e Daniel La Russo (Ralph Macchio) 30 anni dopo gli avvenimenti di Karate Kid, è una delle migliori operazioni nostalgia mai vista prima! Non è un caso infatti che le prime 2 stagioni, uscite su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Gennaio, sarà un mese pieno di uscite succose per quanto riguarda il mondo delletv. Sappiamo già, che su Disney+ il 15 uscirà WandaVision, l’attesissimatv che darà inizio alla fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Mentre su Amazon Prime, l’11 uscirà la terzadi American Gods, la bellissimatv tratta dal romanzo fantasy di Neil Gaiman. Ma Netflix non resta a guardare, e proprio il primo giorno dell’anno sgancia la bomba con la terzadiKai! Latv, che riprende la rivalità tra Johnny Lawrence (William Zapka) e Daniel La Russo (Ralph Macchio) 30 annigli avvenimenti di Karate Kid, è una delle migliori operazioni nostalgia mai vista prima! Non è un caso infatti che le prime 2 stagioni, uscite su ...

