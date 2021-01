Centinaia di uccelli annientati dai fuochi d’artificio di Capodanno a Roma (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, una delle capitali più verdi d’Europa, ha un gran numero di parchi che in precedenza appartenevano all’aristocrazia locale. Con i suoi lussureggianti giardini, spesso chiamati “ville” perché si trovano su antiche tenute patrizie, è anche una delle poche grandi città ad avere così tanto spazio agricolo e rurale al suo interno, l’ Agro Romano . In totale, le zone verdi libere coprono un’area totale di 86.000 ettari, pari al 67% dei 128.500 ettari di Roma Capitale. Con la sua diversità di paesaggi e la sua estensione, Roma offre una grande varietà di habitat per le piante. Un’analisi della flora effettuata, ha permesso di contare più di 1.300 specie di piante: questo numero, importante per una città di queste dimensioni, è naturalmente spiegato dall’ottimo clima mite e dal sole. Tra le specie più tipiche, Pini , ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 gennaio 2021), una delle capitali più verdi d’Europa, ha un gran numero di parchi che in precedenza appartenevano all’aristocrazia locale. Con i suoi lussureggianti giardini, spesso chiamati “ville” perché si trovano su antiche tenute patrizie, è anche una delle poche grandi città ad avere così tanto spazio agricolo e rurale al suo interno, l’ Agrono . In totale, le zone verdi libere coprono un’area totale di 86.000 ettari, pari al 67% dei 128.500 ettari diCapitale. Con la sua diversità di paesaggi e la sua estensione,offre una grande varietà di habitat per le piante. Un’analisi della flora effettuata, ha permesso di contare più di 1.300 specie di piante: questo numero, importante per una città di queste dimensioni, è naturalmente spiegato dall’ottimo clima mite e dal sole. Tra le specie più tipiche, Pini , ...

Agenzia_Ansa : Strage di uccelli a Roma per i botti di #Capodanno. 'La vendita di petardi e fuochi d'artificio va vietata', dice… - SkyTG24 : Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno - gabryjoy : 5 febbraio 2020 Morirono centinaia di uccelli a Roma..Diedero la colpa alla caduta dell' albero sul quale erano pos… - frusso16 : Strage di uccelli, morti a centinaia a Milano: ecco le cause [ESCLUSIVA/FOTO] - RobertoPoliti66 : @fattoquotidiano No.! Hanno risposto solo dei cafoni ignoranti, che hanno provocato la morte di centinaia di uccell… -