“Al mio posto!”. GF Vip, che bomba per Tommaso Zorzi. Lui è all’oscuro di tutto, ma ecco cosa succede fuori dalla casa (Di martedì 5 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è il grande protagonista del ‘Grande Fratello Vip’. In molti lo danno come candidato numero uno al successo, ma c’è bisogno ancora di tanta strada da fare per arrivare in fondo al reality show. L’influencer di 25 anni è amatissimo dal pubblico da casa, ma non solo, infatti complimenti giungono anche dall’esterno della casa. E a ipotizzare un suo futuro roseo ci ha pensato una delle persone maggiormente vicine al conduttore Alfonso Signorini. Per lui sarebbe un sogno. Prima della puntata in diretta del 4 gennaio, Tommaso Zorzi si era confidato con Cecilia Capriotti ed aveva rivelato i motivi che lo spingono ad evitare di attaccare Dayane Mello con determinazione: “Lei è la mamma della figlia di uno dei miei migliori amici. Lui è proprio molto amico mio, quindi non è che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)è il grande protagonista del ‘Grande Fratello Vip’. In molti lo danno come candidato numero uno al successo, ma c’è bisogno ancora di tanta strada da fare per arrivare in fondo al reality show. L’influencer di 25 anni è amatissimo dal pubblico da, ma non solo, infatti complimenti giungono anche dall’esterno della. E a ipotizzare un suo futuro roseo ci ha pensato una delle persone maggiormente vicine al conduttore Alfonso Signorini. Per lui sarebbe un sogno. Prima della puntata in diretta del 4 gennaio,si era confidato con Cecilia Capriotti ed aveva rivelato i motivi che lo spingono ad evitare di attaccare Dayane Mello con determinazione: “Lei è la mamma della figlia di uno dei miei migliori amici. Lui è proprio molto amico mio, quindi non è che ...

