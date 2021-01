Wanda Nara indossa un completo lussuoso simile ed un piagiama | Louis Vuitton Il prezzo è proprio fuori dal comune

Leggi su virali.video

(Di lunedì 4 gennaio 2021)è una delle donne più chiacchierate. L’argentina ormai è molto conosciuta anche in Italia, non solo per essere la moglie del calciatore Mauro Icardi, ma anche per essere stata protagonista nella tv italiana prima a Tiki Taka, il programma sportivo e poi come opinionista al Grande Fratello Vip. L’argentina è molto amata anche sui social dove conta un seguito di più di 7 milioni di followers,per le foto postate sulla sua pagina social a volte ritenute un po’ troppo eccessive, è stata spesso in mezzo al gossip e talvolta alle polemiche. Foto: Instagram/La moglie di Icardi ama tanto mostrare la sua vita a chi la segue, di recente è stata in Argentina e poi in Patagonia dove ha passato il Capodanno in compagnia della sorella, del marito e dei figli, in un cottage immerso ...