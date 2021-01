Uno Bianca: Mikula si associa ai familiari per riaprire le indagini (Di lunedì 4 gennaio 2021) Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi, uno dei capi del gruppo criminale della strage del Pilastro, si associa ai familiari delle vittime. La donna lancia un messaggio: “Mi associo… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Eva, ex fidanzata di Fabio Savi, uno dei capi del gruppo criminale della strage del Pilastro, siaidelle vittime. La donna lancia un messaggio: “Mi associo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

Frances47226166 : RT @Piero351516325: 30 anni fa' la strage del Pilastro..la banda della uno bianca..ci si cagava addosso in quei giorni a Bologna!! - tatianabasilio1 : La tragedia che coinvolse 30 anni fa tre Carabinieri Andrea Moneta,Mauro Mitilini e Otello Stefanini,freddati dalla… - rep_bologna : Uno Bianca, Mattarella ricorda la strage del Pilastro [aggiornamento delle 09:27] - marcogregorett1 : Uno Bianca: Mikula, mi associo appello per riaprire indagini - Emilia-Romagna - - SimoniLorenza : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 4 gennaio 1991, verso le 22, al Villaggio del Pilastro a Bologna, la banda del… -