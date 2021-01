Una Vita, un attentato distruggerà Acacias: morti e distruzione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un terribile attentato sconvolge Acacias. Diversi protagonisti perderanno la Vita, mentre ci saranno nuove entrate. Ma non è tutto: ci sarà un enorme salto temporale. Ecco tutto quello che cambierà… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un terribilesconvolge. Diversi protagonisti perderanno la, mentre ci saranno nuove entrate. Ma non è tutto: ci sarà un enorme salto temporale. Ecco tutto quello che cambierà… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

raffaellapaita : La Germania viaggia a quota 240.000 circa persone vaccinate, cioè il triplo dell’Italia, nonostante i nostri numeri… - ShooterHatesYou : Immaginate vostro figlio muoia in una sparatoria mentre voi lo credete al sicuro a scuola. Immaginate la vostra vi… - RaiTre : 'Il teatro non deve avere complessi di inferiorità. Il teatro è una scuola di vita che vi fa partecipare' Willem D… - Giacometta3 : RT @alanfriedmanit: Una lettera senza precedenti: tutti e 10 gli ex segretari alla difesa degli Usa ancora in vita, Dems e Reps, hanno chie… - 99per100 : RT @99per100: #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 2?5?6?esimi di finale #SIMPLETHEBEST 1) Bianco, rosso e Verdone Carlo Verdone 2) B… -