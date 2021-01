Traffico Roma del 04-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sull’Aurelia all’altezza del Raccordo Anulare ci sono coda a partire dallo svincolo Casal Lumbroso in direzione del centro cita un altro incidente segnalato dalla polizia locale a Primavalle lungo via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili di San Gil contenuti raccomando Naturalmente le dovute attenzioni sulle strade cittadine non si registrano grossi impedimenti ilindicato nel complesso regolare seppur in aumento nessuna segnalazione per ora sul Raccordo Anulare nei sulle altre autostrade hai poco in giro come ogni caso le dovute attenzioni per il maltempo che continua ad interessare tutto l’internet capitolino con piogge anche di forte intensità alcune strade cittadine presentano tratti parzialmente allagati Dunque massima prudenza trasporto ...