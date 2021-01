Tokyo 2020 nel 2021, come saranno le Olimpiadi? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo giapponese continua ad assicurare che le Olimpiadi ci saranno. Troppo è stato investito perché i giochi saltino, ma quella verso Tokyo 2020 (l’anno è rimasto invariato nel nome anche se si gareggerà 12 mesi dopo) è una corsa a ostacoli. Come portare gli atleti, come gestire il villaggio olimpico, far partecipare il pubblico sono solo alcuni dei punti interrogativi che accompagnano la strada da qui a luglio. Mancano 200 giorni. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo giapponese continua ad assicurare che le Olimpiadi ci saranno. Troppo è stato investito perché i giochi saltino, ma quella verso Tokyo 2020 (l’anno è rimasto invariato nel nome anche se si gareggerà 12 mesi dopo) è una corsa a ostacoli. Come portare gli atleti, come gestire il villaggio olimpico, far partecipare il pubblico sono solo alcuni dei punti interrogativi che accompagnano la strada da qui a luglio. Mancano 200 giorni.

Senza pubblico, con la quarantena per gli atleti, ma anche momento di vera rinascita del mondo attraverso lo sport. Tante le ipotesi su come saranno le olimpiadi al via fra 200 giorni ...

Olimpiadi, cammino difficile. Pioggia di critiche

Il rinvio dei giochi olimpici di Tokyo dal 2020 al 2021 a causa della pandemia ha provocato una enorme quantità di problemi compreso quello, complicatissimo e delicato, delle qualifiche e, di consegue ...

Senza pubblico, con la quarantena per gli atleti, ma anche momento di vera rinascita del mondo attraverso lo sport. Tante le ipotesi su come saranno le olimpiadi al via fra 200 giorni ...