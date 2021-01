Teatro: Palermo, Raizes presenta Human Freedom 2021 (2) (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Adnkronos) - “Il 9 gennaio è un inizio importante per noi di Raizes Teatro e per la città. Uno dei nostri obiettivi era di far nascere a Palermo una realtà che guardasse al mondo, entrare a far parte di un network internazionale come accade in molte capitali all'avanguardia - dice Alessandro Ienzi -. In poco più di due anni ci siamo riusciti: la conferenza di apertura di Human Freedom 2021 è solo il primo passo di un percorso lungo che condurremo con passione e determinazione, e che sono certo sarà foriero di opportunità e di crescita.” Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Adnkronos) - “Il 9 gennaio è un inizio importante per noi die per la città. Uno dei nostri obiettivi era di far nascere auna realtà che guardasse al mondo, entrare a far parte di un network internazionale come accade in molte capitali all'avanguardia - dice Alessandro Ienzi -. In poco più di due anni ci siamo riusciti: la conferenza di apertura diè solo il primo passo di un percorso lungo che condurremo con passione e determinazione, e che sono certo sarà foriero di opportunità e di crescita.”

Advertising

AnsaSicilia : Raizes Teatro inaugura da Palermo Human Freedom 2021. Sabato 9 gennaio diretta Fb per presentare programma eventi |… - palermo_barbara : RT @eparis18566: Signore e signori.... Anche stasera si replica ... 'Tutti andiamo in scena ... Il teatro e tanto più vicino alla realtà de… - pan_taron132 : RT @apemusicale: I #concerti di #sansilvestro e #capodanno dal @teatromassimo di #Palermo il #31dicembre e il #1gennaio2021 on line con #Om… - sbracu : Palermo Teatro G. Verdi con la scritta 2021 - innuendisoloio : RT @pedrolp44860430: Auguri felice Anno Nuovo 2021 #Palermo dalle Terrazze del Teatro Massimo -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Palermo Teatro Massimo di Palermo, il video dell'applauso per omaggiare i medici al concerto di San Silvestro Giornale di Sicilia Vaccini anti-Covid al Policlinico di Palermo, “Nessun rischio sulla campagna”

Secondo il Commissario, inoltre, la critica dei sindacati sulla campagna vaccinale, "sembra essere stata presa a pretesto per lanciare un attacco a 360 gradi sulla gestione dell’Azienda L'articolo Vac ...

“Sicilia come un continente”: l’Isola finisce sul National Geographic

La Sicilia è stata definita come un continente per la vastità di patrimonio culturale che possiede. Riserve parchi, aree protette, valli e tanto altro fanno parte di questa fantastica terra.

Secondo il Commissario, inoltre, la critica dei sindacati sulla campagna vaccinale, "sembra essere stata presa a pretesto per lanciare un attacco a 360 gradi sulla gestione dell’Azienda L'articolo Vac ...La Sicilia è stata definita come un continente per la vastità di patrimonio culturale che possiede. Riserve parchi, aree protette, valli e tanto altro fanno parte di questa fantastica terra.