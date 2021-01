Sonno | a che serve? Come funziona? Ce lo dice la scienza

Leggi su giornal

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè un naturale periodo di riposo durante il quale perdiamo coe si rallentano le nostre funzioni neurovegetative e viene distinto in: fase REM: si concentra prevalentemente nelle prime ore del mattino, è quella fase nella quale si concentrano i nostri sogni fase non REM: avviene nelle prime ore della notte ed è il periodo durante il quale il corpo si rigenera. Il termine REM deriva dal fatto che durante questa fase gli occhi si muovono con movimenti rapidi e ritmici (in inglese Rapid Eye Movements), situazione che si verifica solitamente 4 o 5 volte per notte. Durante il, il nostro corpo si alterna fra lunghe fasi dinon-REM e brevi fasi diREM. Ilnon-REM è composto da 4 fasi, ognuna delle quali può durare dai 5 ai 15 minuti. Fase 1: ...