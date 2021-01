Scuola, in Campania si torna in presenza in modo graduale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Riapriranno lunedì 11 gennaio le scuole in Campania. Potranno tornare in classe gli alunni della Scuola dell’infanzia e delle prime due classi della Scuola primaria, esattamente com’era prima della chiusura… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Riapriranno lunedì 11 gennaio le scuole in. Potrannore in classe gli alunni delladell’infanzia e delle prime due classi dellaprimaria, esattamente com’era prima della chiusura… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

rep_napoli : Covid Campania, la scuola riapre l'11 gennaio: tornano in aula infanzia e prime due classi della primaria [aggiorna… - SergVessicchio : CAMPANIA,IL 7 NIENTE SCUOLA,PER IL MOMENTO RINVIATA L’APERTURA - ildesk : Domani ordinanza di De Luca: l’11 gennaio in aula solo infanzia e prime due classe elementari. Dal 18 si valuta il… - VizTheWiz2 : RT @VincenzoDeLuca: #COVID19, RITORNO GRADUALE 'IN PRESENZA' A SCUOLA DALL'11 GENNAIO La news completa ?? - imago_mundi : RT @VincenzoDeLuca: #COVID19, RITORNO GRADUALE 'IN PRESENZA' A SCUOLA DALL'11 GENNAIO La news completa ?? -