Roberto Maroni colpito da improvviso malore: ricoverato in ospedale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roberto Maroni ex ministro dell'Interno della Lega Nord, è stato colto da malore mentre si si trovava in casa sua a Varese. Roberto Maroni (Facebook)Uno dei leader della vecchia Lega Nord, Roberto Maroni colto da improvviso malore in serata, mentre era a casa sua. Maroni si sarebbe accasciato a terra avertendo che qualcosa non andava. Il trasporto in ospedale e le decisione di tenerlo sotto osservazione. Il candidato sindaco proprio della città di Varese, alle prossime elezioni comunali, avrebbe battuto la testa in seguito alla caduta, riportando un leggero ferimento. Numerosi i messaggi di auguri da parte del mondo politico. Anche lo stesso Matteo Salvini secondo fonti vicine alla ...

