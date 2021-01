Rientro a scuola, Lorenzin: ripartenza complicata dopo le vacanze. Serve screening docenti e studenti (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Sono due i temi: Siamo andati in vacanza con un indice Rt alto e il rimescolamento delle vacanze ha reso la ripartenza complicata" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Sono due i temi: Siamo andati in vacanza con un indice Rt alto e il rimescolamento delleha reso la" L'articolo .

Advertising

lucianonobili : Mezza giornata a vomitare insulti indegni contro @meb, l’altra mezza a a cercare e implorare dei novelli Scilipoti… - ricpuglisi : TG1: 'il rientro a scuola INCOMBE.' Ma bastaaaaaaaaaa - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - Ste_belli91 : RT @CambiamoConToti: Piano vaccini assente, piano rientro a scuola assente, #RecoveryPlan non pervenuto! L’economia è agonizzante per i con… - TecnicaScuola : Rientro a scuola, in Sardegna slitta al 15 gennaio: manca solo l’ufficialità - -