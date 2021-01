Milan-Juventus, arbitrerà il match Irrati | Serie A News (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milan-Juventus ULTIME News - Sarà Massimiliano Irrati, della sezione A.I.A. di Pistoia, a dirigere Milan-Juventus mercoledì sera, ore 20:45, a 'San Siro' Milan-Juventus, arbitrerà il match Irrati Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 gennaio 2021)ULTIME- Sarà Massimiliano, della sezione A.I.A. di Pistoia, a dirigeremercoledì sera, ore 20:45, a 'San Siro'ilPianeta

Advertising

tancredipalmeri : La Juventus ha offerto Bernardeschi al Milan in cambio di Leao. Rifiutato - capuanogio : #SerieA, le differenze di classifica rispetto alla scorsa stagione: ? #Milan +17 ? #Sassuolo +10 ? #Napoli +8 ?… - SkySport : Pirlo dopo Juve-Udinese: 'Abbiamo bisogno di Dybala e lui di noi. Morata out col Milan' - andrebazzi : @le0merk4 Assolutamente. La possibilità di essere a +12 sulla Juventus il prossimo turno deve diventare realtà. Ser… - follegobbo : spero Irrati (in foto) arbitri imparzialmente Milan Juventus -