LIVE Calciomercato | DIRETTA 4 gennaio | Parma | Liverani è in bilico Gomez | sirene dall’estero Juve e Napoli valzer delle punte

(Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 09.00NTUS – L’infortunio di Morata e la non perfetta condizione di Dybala, sembra che possano costringere i bianconeri a cercare rinforzi per il parco attaccanti: i nomi caldi attualmente sono quelli di Fernando Llorente e di Olivier Giroud (TuttomercatoWeb). h 08.43– La difficile cessione di Arkadiusz Milik: il “Tira & Molla” fra il club e l’entourage dell’attaccante polacco continua, anche se all’orizzonte si stagliano Atletico Madrid e Marsiglia, le quali però non sarebbero intenzionate a spendere più di 15 milioni per il centravanti (Gazzetta dello Sport). h 08.30 ATALANTA – Tiene banco la questione Papu: il giocatore è sempre più vicino alla cessione. La novità però è che l’argentino potrebbe trovare casa all’estero e non, come ...