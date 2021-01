L’indiscrezione: Arezzo, è fatta per Altobelli dal Catanzaro. Due anni e mezzo di contratto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Colpo dell’Arezzo che vuole rinforzarsi non poco in questa sessione di mercato. Dopo le indiscrezioni di ieri, ci sono gli accordi con il Catanzaro per il centrocampista Daniele Altobelli, classe 1993, nelle prossime ore il suo arrivo in Toscana. L’operazione è importante, a titolo definitivo, Altobelli firmerà un contratto di due anni e mezzo. Foto: Twitter ufficiale Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Colpo dell’che vuole rinforzarsi non poco in questa sessione di mercato. Dopo le indiscrezioni di ieri, ci sono gli accordi con ilper il centrocampista Daniele, classe 1993, nelle prossime ore il suo arrivo in Toscana. L’operazione è importante, a titolo definitivo,firmerà undi due. Foto: Twitter ufficiale Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

zazoomblog : L’indiscrezione: Arezzo si avvicina il centrocampista Altobelli - #L’indiscrezione: #Arezzo #avvicina - clikservernet : L’indiscrezione: Arezzo, si avvicina il centrocampista Altobelli - Noovyis : (L’indiscrezione: Arezzo, si avvicina il centrocampista Altobelli) Playhitmusic - - clikservernet : L’indiscrezione: il centrocampista Serrotti (ex Reggiana) domani firma per l’Arezzo - Noovyis : (L’indiscrezione: il centrocampista Serrotti (ex Reggiana) domani firma per l’Arezzo) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Arezzo Maddaloni, il Vespa Club tra Verona, Faicchio e Maddaloni innalza il vessillo delle due torri l'eco di caserta