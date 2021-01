Laura Torrisi in ospedale | “Battaglia che da anni combatto” | l’attrice è stata operata

(Di lunedì 4 gennaio 2021)in, è: “che da”, come sta. “Capodanno alternativo” per, che, attraverso il suo profilo Instagram, annuncia di aver passato gli ultimi giorni inha subito un intervento a causa di unache sta combattendo da, contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

