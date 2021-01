La Gumina è incedibile | le motivazioni della Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Diversi sondaggi per Antonino La: l’attaccante non può essere ceduto. LeCon l’iniziosessione invernale del calciomercato sono iniziati i primi sondaggi da parte di alcuni club per Kristoffer Askildsen e Antonino La. Su entrambi la posizioneè abbastanza chiara. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Per quanto riguarda l’attaccante, come riporta il Secolo XIX, la società doriana non è nella possibilità di cederlo in quanto dovrebbe prima riscattarlo dall’Empoli per sei milioni di euro. Cifra che – con il tetto di 2,5 milioni di euro dell’indicatore di liquidità -, non potrebbe comunque sborsare o sostenere. Al principale problema economico si aggiunge la ...