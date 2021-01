Jonathan Bailey di Bridgerton su Hollywood e omosessualità: "Vogliono che tu sia gay ma non troppo" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Jonathan Bailey è uno degli attori più noti e amati del momento: la star di Bridgerton ha parlato della difficoltà di Hollywood con personaggi e attori omosessuali Jonathan Bailey è noto al pubblico televisivo e teatrale per differenti ragioni. Al momento, l'attore è uno dei più amati del panorama internazionale grazie al suo ruolo in Bridgerton, serie distribuita su Netflix da poche settimane. In occasione di due interviste con Digital Spy e Attitude, l'attore ha parlato delle difficoltà che Hollywood ha alle prese con personaggi e attori omosessuali. Nel corso della sua carriera, Jonathan Bailey ha raggiunto la notorietà grazie a Campus, commedia di Channel4, alla serie Leonardo per BBC, a Crashing, ideata e scritta ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021)è uno degli attori più noti e amati del momento: la star diha parlato della difficoltà dicon personaggi e attori omosessualiè noto al pubblico televisivo e teatrale per differenti ragioni. Al momento, l'attore è uno dei più amati del panorama internazionale grazie al suo ruolo in, serie distribuita su Netflix da poche settimane. In occasione di due interviste con Digital Spy e Attitude, l'attore ha parlato delle difficoltà cheha alle prese con personaggi e attori omosessuali. Nel corso della sua carriera,ha raggiunto la notorietà grazie a Campus, commedia di Channel4, alla serie Leonardo per BBC, a Crashing, ideata e scritta ...

BRIDGERTON la colonna sonora della serie di Netflix

“Bridgerton” la serie tv su Netflix targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes), creata da Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private Practice) è basata sui bestseller dell ...

