Jodie Whittaker, addio a Doctor Who dopo la stagione 13? La BBC corre ai ripari dopo i presunti rumour (Di lunedì 4 gennaio 2021) Jodie Whittaker potrebbe dire addio a Doctor Who al termine della tredicesima stagione? Da quando è stato annunciato il nuovo capitolo della longeva serie britannica, molti fan si sono chiesti se l'attrice avrebbe lasciato il TARDIS nelle mani di qualcun altro. Com'è da tradizione da ormai quindici anni, da quando cioè è iniziata la nuova serie di Doctor Who, il Signore del Tempo viene interpretato da un attore diverso ogni tre stagioni – eccezione fatta per Christopher Eccleston, che è rimasto a bordo del TARDIS per un'unica stagione. Jodie Whittaker è sbarcata nei panni del Dottore nell'undicesima stagione, perciò ne consegue che la 13 sarà la sua ultima volta nei panni dell'alieno di Gallyfrey. Ma è davvero ...

