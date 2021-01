Il ritardo della Lombardia sui vaccini è l’ennesimo spot per il commissariamento

Leggi su wired

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sembra che nella gestione dell’emergenza sanitaria laabbia iniziato questo 2021 nello stesso modo del 2020. E cioè malissimo. La regione settentrionale, abituata a ricevere epiteti come locomotiva d’Italia, capitale morale e via dicendo, da un anno a questa parte è nell’occhio del ciclone per come si è fatta trovare impreparata di fronte alla pandemia e per un modello sanitario super-privatizzato che veniva raccontato come d’eccellenza e che invece si è dimostrato totalmente inadeguato. Il nuovo anno si è aperto con la distribuzione e la somministrazione deie, ancora una volta, nei primi giorni di pratica chi ha dimostrato di non avere in mano la situazione a livello nazionale è proprio la. A circa una settimana dalla distribuzione dei primi, la regione guidata dal governatore ...