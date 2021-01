Il Pd: "No a responsabili e Draghi Verso l'accordo nella maggioranza" (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Si sta lavorando per evitare la crisi e credo che ci siano le condizioni per trovare, nell’interesse del Paese, un accordo all'interno della maggioranza sui punti che riguardano il piano di ripresa e resilienza e l’utilizzo dei 209 miliardi di euro in arrivo dall'Europa". Lo afferma il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Si sta lavorando per evitare la crisi e credo che ci siano le condizioni per trovare, nell’interesse del Paese, unall'interno dellasui punti che riguardano il piano di ripresa e resilienza e l’utilizzo dei 209 miliardi di euro in arrivo dall'Europa". Lo afferma il... Segui su affaritaliani.it

Advertising

matteotti_g : @Lucrezi97533276 Sono contrario a un governo con Draghi o qualsiasi altro PdC che non sia Conte, con le forze polit… - marcodelucact60 : @berlusconi @cjmimun non si venda anche Lei all'inquilino del Colle, e non si presti a Governi di traditori, stia c… - panorama_it : La crisi di governo è sempre più vicina. Renzi sfida Conte al Senato. Ma le elezioni anticipate sono l'ultima delle… - StartMagNews : RT @PaolaSacchi3: I 'responsabili'? Ipotesi, a meno di novità, già tramontata dopo il discorso di #Mattarella. #Conte debole. Se #Renzi, co… - vincenzamignogn : @Nich_Ferrante Non è irresponsabità come alcune testate giornalistiche vogliono farci credere. È responsabilità que… -

Ultime Notizie dalla rete : responsabili Draghi Conte al capolinea, dal ‘ter’ alle ipotesi Draghi o Cartabia: lo scenario per il governo Il Riformista Verso la resa dei conti

Nel corso della settimana si arriverà al redde rationem e si conoscerà se ci sarà una crisi formale, se Conte porterà. Renzi in Parlamento per fargli assumere di fonte al Paese le sue responsabilità o ...

Crisi Governo: Conte-ter o Draghi?/ Cdm 6 gennaio: Renzi “no elezioni, ok Parlamento”

Crisi di Governo vicinissima, il 6 gennaio in Cdm le possibili dimissioni di Italia Viva: Conte-ter, Draghi Premier o elezioni? Scenari e mosse di Renzi ...

Nel corso della settimana si arriverà al redde rationem e si conoscerà se ci sarà una crisi formale, se Conte porterà. Renzi in Parlamento per fargli assumere di fonte al Paese le sue responsabilità o ...Crisi di Governo vicinissima, il 6 gennaio in Cdm le possibili dimissioni di Italia Viva: Conte-ter, Draghi Premier o elezioni? Scenari e mosse di Renzi ...