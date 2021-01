Grease, web insorge: “sessista e misogino”. Potrebbe non essere mai più trasmesso (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non ci mentite: in quanti di voi hanno ballato, almeno una volta nella vita, sulle note delle canzoni di Grease cercando di emulare nel miglior modo possibile le coreografie ballate da John Travolta e Olivia Newton. Anche se è un film musicale del 1978 ambientato nel 1958, tutte le generazioni hanno visto, rivisto e amato questa pellicola che ha fatto sognare adolescenti e non solo di ogni parte del mondo. La celebre opera musicale diretta da Randal Kleiser, però, è finita sotto attacco sui Social. Nel giorno di Santo Stefano, nello specifico, la Bbc1 ha mandato in onda Grease. Un modo per alleviare le Festività Natalizie, avrà pensato il canale inglese, che non sono state di certo le stesse in questo 2020. Pensiero che, però, non è stato percepito in questo modo dagli utenti di Twitter. Come viene riportato su ‘adnkronos.com’, infatti, gli utenti più ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non ci mentite: in quanti di voi hanno ballato, almeno una volta nella vita, sulle note delle canzoni dicercando di emulare nel miglior modo possibile le coreografie ballate da John Travolta e Olivia Newton. Anche se è un film musicale del 1978 ambientato nel 1958, tutte le generazioni hanno visto, rivisto e amato questa pellicola che ha fatto sognare adolescenti e non solo di ogni parte del mondo. La celebre opera musicale diretta da Randal Kleiser, però, è finita sotto attacco sui Social. Nel giorno di Santo Stefano, nello specifico, la Bbc1 ha mandato in onda. Un modo per alleviare le Festività Natalizie, avrà pensato il canale inglese, che non sono state di certo le stesse in questo 2020. Pensiero che, però, non è stato percepito in questo modo dagli utenti di Twitter. Come viene riportato su ‘adnkronos.com’, infatti, gli utenti più ...

In Gran Bretagna nelle ultime ore è finito nell'occhio del ciclone un cult come Grease, accusato di sessismo, omofobia e induzione allo stupro.

