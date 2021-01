Dayane Mello, lo staff della modella costretto a intervenire. Fuori dal GF Vip è scoppiato un vero caos (Di lunedì 4 gennaio 2021) In attesa della prossima puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, in programma lunedì4 gennaio, è scoppiata una nuova polemica su Dayane Mello e il televoto ‘truccato’. A far scoppiare lo scandalo, ormai mesi fa, erano stati i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Ci sarebbero infatti troppe persone legate al Brasile che supporterebbero la concorrente, la quale difficilmente rischia così l’eliminazione dal programma. Signorini spiegò in una circostanza che non è consentito votare dall’estero tramite gli sms. Attraverso il web sarebbe però permessa la votazione anche al di Fuori dell’Italia. Ed è esploso il caos quanto la pagina ‘Trash Italiano’ ha scritto: “La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di follower, ha lanciato un appello per supportare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) In attesaprossima puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, in programma lunedì4 gennaio, è scoppiata una nuova polemica sue il televoto ‘truccato’. A far scoppiare lo scandalo, ormai mesi fa, erano stati i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Ci sarebbero infatti troppe persone legate al Brasile che supporterebbero la concorrente, la quale difficilmente rischia così l’eliminazione dal programma. Signorini spiegò in una circostanza che non è consentito votare dall’estero tramite gli sms. Attraverso il web sarebbe però permessa la votazione anche al didell’Italia. Ed è esploso ilquanto la pagina ‘Trash Italiano’ ha scritto: “La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di follower, ha lanciato un appello per supportare ...

