Covid, la pandemia ha ucciso 700 persone: 104 le vittime a Lecco, 37 a Merate (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lecco, 4 gennaio 2021 " Il coronavirus nella sola provincia di Lecco ha ucciso 700 persone . Tante ne sono morte dall'inizio della pandemia causa della Sars-Cov-2. I dati probabilmente sono ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021), 4 gennaio 2021 " Il coronavirus nella sola provincia diha700. Tante ne sono morte dall'inizio dellacausa della Sars-Cov-2. I dati probabilmente sono ...

Covid, il presidente dell'Ordine dei medici di Imperia: «Vaccinarsi è un dovere per combattere il virus e proteggere i cittadini»

Sanremo – «Non è ancora il mio turno, appena arriverà mi vaccinerò, è un dovere». Il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Imperia Francesco Alberto non ha dubbi: il vaccino è l’arma pi ...

L'Inghilterra di nuovo in lockdown, Johnson: "Bisogna agire adesso"

Terzo lockdown nazionale in tutta l'Inghilterra. Lo ha annunciato ufficialmente il premier inglese Boris Johnson: un giro di vite per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid regi ...

