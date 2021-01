Covid, a Monopoli stop ai ricoveri e pazienti in giro: 'Colpa degli ascensori rotti'. (Di lunedì 4 gennaio 2021) All'ospedale di Monopoli, da circa 20 giorni, non avverrebbero più ricoveri di pazienti Covid per il malfunzionamento degli ascensori. E' quanto denuncia il capogruppo della Lega in Consiglio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) All'ospedale di, da circa 20 giorni, non avverrebbero piùdiper il malfunzionamento. E' quanto denuncia il capogruppo della Lega in Consiglio ...

All’ospedale di Monopoli, da circa 20 giorni, non avverrebbero più ricoveri di pazienti Covid per il malfunzionamento degli ascensori. E’ quanto denuncia il capogruppo della Lega in Consiglio regional ...

Vendeva mascherine non regolari. Denunciato un negoziante di Alghero

Vendeva mascherine anti-Covid e articoli elettrici non conformi alle leggi e, senza autorizzazione, filtri per tabacchi. Un negozio di Alghero è stato sanzionato e il proprietario denunciato dai funzi ...

