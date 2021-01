Coronavirus, oggi atteso vertice di governo: si fa strada l’ipotesi dell’ordinanza ponte (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – È atteso per oggi un vertice di governo in vista del nuovo provvedimento per limitare i contagi da Covid-19 dopo il 6 gennaio, data di scadenza del cosiddetto decreto Natale. Dopo il confronto con le Regioni avvenuto nella giornata di ieri, infatti, si fa spazio l’ipotesi di un’ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, che stabilisca le misure dal 7 al 15 gennaio. Secondo quanto riporta Ansa, ci sono possibilità che il provvedimento vengo firmato entro questa sera. “Valutiamo l’ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani si tireranno le somme con il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Èperundiin vista del nuovo provvedimento per limitare i contagi da Covid-19 dopo il 6 gennaio, data di scadenza del cosiddetto decreto Natale. Dopo il confronto con le Regioni avvenuto nella giornata di ieri, infatti, si fa spaziodi un’ordinanzadel ministro della Salute, Roberto Speranza, che stabilisca le misure dal 7 al 15 gennaio. Secondo quanto riporta Ansa, ci sono possibilità che il provvedimento vengo firmato entro questa sera. “Valutiamoper il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani si tireranno le somme con il ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 46.506 Oggi: 13.537 - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 84.730 Oggi: 38.224 - RegioneER : ??#Coronavirus, oltre 5.400 PERSONE VACCINATE in Emilia-Romagna. Da lunedì campagna a regime: 50mila a settimana. Og… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #4gennaio #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #4gennaio #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Contagi Covid oggi, il bollettino Coronavirus delle Marche 4 gennaio. Dati il Resto del Carlino Bollettino Veneto oggi: morti, contagi e guariti di lunedì 4 gennaio

E’ stato reso noto il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Veneto, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a lunedì 4 gennaio. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una delle ...

Vaccino anti-Covid, oggi in arrivo altre dosi a Piacenza: la campagna entra a pieno regime

Tutti i punti di consegna regionali hanno celle a temperatura bassissima, -70%, cosiddette “Ult” (ultra low temperature) per consentire la conservazione del vaccino. In arrivo oggi (4 gennaio) altre d ...

E’ stato reso noto il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Veneto, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a lunedì 4 gennaio. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una delle ...Tutti i punti di consegna regionali hanno celle a temperatura bassissima, -70%, cosiddette “Ult” (ultra low temperature) per consentire la conservazione del vaccino. In arrivo oggi (4 gennaio) altre d ...