Calciomercato Parma, Inglese interessa in Serie A: tre club su di lui (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roberto Inglese non ha trovato continuità nel 2020 a causa di tanti problemi fisici: il Parma potrebbe anche valutare una sua cessione Roberto Inglese non ha trovato continuità nel 2020 e le sue prestazioni sono notevolmente calate rispetto al suo passato anche per colpa di tanti problemi fisici nel corso di queste stagioni. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Inglese sarebbe nel mirino di tre società di Serie A: su di lui ci sarebbe l'interesse di Bologna, Fiorentina e Torino. Inglese potrebbe dunque lasciare Parma. Leggi su Calcionews24.com

