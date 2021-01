Barcellona | l’esperimento di un concerto al chiuso | 463 persone | nessun contagiato

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Uno dei settori più colpiti in questi mesi di pandemia è sicuramente il mondo dello spettacolo. Tanti gli eventi e i concerti previsti nel 2020 e che sono stati annullati o rimandati a causa del Covid. Per questocompiuto afa ben sperare. Lo scorso 12 dicembre, 463sono entrate nella Sala concerti Apolo, omologata per un massimo di 900 partecipanti. Qualche ora prima dell’ingresso, tutti sono stati sottoposti a un test antigenico rapido. Ottenuta la negatività, le oltre 400hanno assistito a un-dj set indossando una mascherina FFP2. Per loro anche un’apposita zona fumatori all’aperto (con ingressi contingentati), la possibilità di consumare bevande al bar, ma soprattutto quella di cantare e ballare liberamente, senza mantenere il distanziamento ...