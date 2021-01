Angelini Pharma acquisisce Arvelle Therapeutics e diventa uno dei leader europei nell'innovazione dei trattamenti per i disturbi del sistema nervoso centrale (SNC) e per la salute mentale (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA, 4 gennaio 2021 /PRNewswire/



Angelini Pharma – azienda farmaceutica internazionale di proprietà di Angelini Holding – e Arvelle Therapeutics – società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del SNC – hanno annunciato oggi di aver concluso un accordo in base al quale Angelini Pharma acquisirà Arvelle Therapeutics nell'ambito di una transazione basata su una valutazione complessiva aggregata fino ad un massimo di $ 960 milioni. Subito dopo l'approvazione regolatoria verranno versati $ 610 milioni; successivamente – e al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato – verranno pagati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA, 4 gennaio 2021 /PRNewswire/– azienda farmaceutica internazionale di proprietà diHolding – e– società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata sullo sviluppo diinnovativi destinati a pazienti affetti dadel SNC – hanno annunciato oggi di aver concluso un accordo in base al qualeacquisirà'ambito di una transazione basata su una valutazione complessiva aggregata fino ad un massimo di $ 960 milioni. Subito dopo l'approvazione regolatoria verranno versati $ 610 milioni; successivamente – e al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato – verranno pagati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Angelini Pharma, controllata da Angelini Holding, ha acquistato la svizzera Arvelle Therapeutics. La valutazione co… - informatori_it : Maxi #acquisizione italiana da 1 miliardo per @AngeliniPhIT che compra la #biofarmaceutica svizzera @ArvelleTx… - tvbusiness24 : #Angelini Pharma compra la svizzera #Arvelle per 960 milioni dollari. E diventa leader nei trattamenti per disturbi… - RenzoCianchetti : RT @Agenzia_Ansa: Angelini Pharma, controllata da Angelini Holding, ha acquistato la svizzera Arvelle Therapeutics. La valutazione compless… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Angelini Pharma, controllata da Angelini Holding, ha acquistato la svizzera Arvelle Therapeutics. La… -