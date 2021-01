Zone arancioni e rosse | quali sono i nuovi parametri?

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Presto potrebbero cambiare iche fanno scattare il passaggio di una regione in zona arancione o rossa. Al Ministero della Salute siaccorti che avere fissato a 1,25 il livello minimo dell’Rt (l’indice di trasmissione del virus) per entrare nello scenario 3 con possibile passaggio a fascia arancione e a 1,50 per lo scenario 4 e la fascia rossa, può essere poco efficace. Si rischia di intervenire tardi, quando una regione è ormai in difficoltà. Il caso del Veneto, in fondo, dimostra i limiti del meccanismo. Ecco perché, scrive Repubblica, le soglie di RT potrebbero essere abbassate Lescatterebbero con soglie più basse dell’Rt quando l’incidenza dei casi sulla popolazione – calcolata tenendo conto delle ultime due settimane – si mostri superiore a un certo livello, ...