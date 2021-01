Serie A, Marocchi: “Corsa Scudetto? E’ un derby fra Inter e Milan” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Nainggolan era una situazione più complicata rispetto ad Eriksen, immaginavo sarebbe finita così. Su Eriksen ci sono due certezze: Eriksen è forte e l’Inter è forte, ma a volte le cose non vanno bene insieme. Il campo è l’unico dato di fatto, è meglio per entrambi dirsi addio. La Corsa Scudetto? L’Inter c’è così come il Milan, poi aspettiamo le altre. Ma a questo punto è un derby Milanese per lo Scudetto”. Questo il pensiero espresso da Giancarlo Marocchi negli studi di Sky Sport in merito alle probabili cessioni dell’Inter e della lotta Scudetto tra nerazzurri e Milan che sta infiammando il campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) “Nainggolan era una situazione più complicata rispetto ad Eriksen, immaginavo sarebbe finita così. Su Eriksen ci sono due certezze: Eriksen è forte e l’è forte, ma a volte le cose non vanno bene insieme. Il campo è l’unico dato di fatto, è meglio per entrambi dirsi addio. La? L’c’è così come il, poi aspettiamo le altre. Ma a questo punto è unese per lo”. Questo il pensiero espresso da Giancarlonegli studi di Sky Sport in merito alle probabili cessioni dell’e della lottatra nerazzurri eche sta infiammando il campionato. SportFace.

