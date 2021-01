Juve-Udinese 2-0 | Cronaca live | CR7 e Chiesa in gol (Di domenica 3 gennaio 2021) Un’altra Juve rispetto alla Fiorentina: apre Cristiano Ronaldo, raddoppia Chiesa, annullato il 3-0 a Ramsey. Partita storta per il gioiello friulano De Paul Juve-Udinese live 2-0: annullato un gol agli… L'articolo Juve-Udinese 2-0 Cronaca live CR7 e Chiesa in gol proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Un’altrarispetto alla Fiorentina: apre Cristiano Ronaldo, raddoppia, annullato il 3-0 a Ramsey. Partita storta per il gioiello friulano De Paul2-0: annullato un gol agli… L'articolo2-0CR7 ein gol proviene da Meteoweek.com.

juventusfc : Il vostro preferito? ? #?JuveUdinese, TOP 5 GOALS! - forumJuventus : Risentimento per Morata: non convocato per #JuveUdinese ? - GoalItalia : Giallo sulla squalifica di Rabiot ? La Juve non vuole correre rischi: out contro l'Udinese ? - TrumbunReds : Assedio dell’Udinese. Juve solo in contropiede. Mah #JuveUdinese - _Ni9__ : RT @cmdotcom: #Ronaldo raggiunge Pelé a 757 gol, ma non solo: il gol all’#Udinese vale altri due record #JuventusUdinese #Juve https://t.c… -