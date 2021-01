Juve, quattro schiaffi all’Udinese: doppio Ronaldo, Chiesa e Dybala (4-1) (Di domenica 3 gennaio 2021) La Juventus ha sconfitto l’Udinese per 4-1. Dopo un buon avvio della squadra friulana, a cui viene annullato un gol di De Paul (per un fallo di mano a inizio azione dello stesso calciatore argentino), è Cristiano Ronaldo a sbloccare l’incontro: al 31? Ramsey ruba un pallone a De Paul e innesca il portoghese che, dal vertice sinistro dell’area, calcia con il destro verso il secondo palo e batte Musso. Il raddoppio al 5? della ripresa con un diagonale di sinistro di Chiesa, ben servito da Ronaldo. Tre minuti dopo, per un tocco di mano, viene annullato un gol a Ramsey. La terza rete arriva al 25? del secondo tempo ed è ancora Cristiano Ronaldo ad andare a segno, stavolta con il sinistro su invito di Bentancur. Al primo minuto di recupero Zeegelaar segna il gol della bandiera per l’Udinese ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Lantus ha sconfitto l’Udinese per 4-1. Dopo un buon avvio della squadra friulana, a cui viene annullato un gol di De Paul (per un fallo di mano a inizio azione dello stesso calciatore argentino), è Cristianoa sbloccare l’incontro: al 31? Ramsey ruba un pallone a De Paul e innesca il portoghese che, dal vertice sinistro dell’area, calcia con il destro verso il secondo palo e batte Musso. Il radal 5? della ripresa con un diagonale di sinistro di, ben servito da. Tre minuti dopo, per un tocco di mano, viene annullato un gol a Ramsey. La terza rete arriva al 25? del secondo tempo ed è ancora Cristianoad andare a segno, stavolta con il sinistro su invito di Bentancur. Al primo minuto di recupero Zeegelaar segna il gol della bandiera per l’Udinese ...

