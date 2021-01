Inter, Marotta: «Suning non vende. Mercato? Idee chiare» (Di domenica 3 gennaio 2021) Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone: le sue dichiarazioni Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone. CROTONE – «Tutto normale, dinamiche che in questo momento dell’anno vivono tutte le società. Fra un po’ si aprirà il Mercato e abbiamo già delineato le linee guida. Non ci saranno investimenti rilevanti in un momento di contrazione, ma tutte le società europee sono in questa condizione. Oggi cerchiamo di fare una buona partita e ottenere i tre punti». CESSIONE – «Ieri c’è stato un comunicato stampa del presidente che rappresenta anche la proprietà. Un comunicato molto esplicito che ha sentito qualsiasi ipotesi di cessione. Situazione molto chiara. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Giuseppe, dirigente dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone: le sue dichiarazioni Giuseppe, dirigente dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone. CROTONE – «Tutto normale, dinamiche che in questo momento dell’anno vivono tutte le società. Fra un po’ si aprirà ile abbiamo già delineato le linee guida. Non ci saranno investimenti rilevanti in un momento di contrazione, ma tutte le società europee sono in questa condizione. Oggi cerchiamo di fare una buona partita e ottenere i tre punti». CESSIONE – «Ieri c’è stato un comunicato stampa del presidente che rappresenta anche la proprietà. Un comunicato molto esplicito che ha sentito qualsiasi ipotesi di cessione. Situazione molto chiara. ...

