Incidente stradale a capodanno: non ce l’ha fatta il campione di body building (Di domenica 3 gennaio 2021) Dramma nel mondo del body building. Il 33enne bolognese Nicolas Ventura, in agonismo dal 2015, dallo scorso anno nei Massimi bodybuilding categoria +90kg (dove era vicecampione del nord Italia), è morto a 33 anni – vittima di un drammatico Incidente stradale. L’uomo è deceduto nella giornata di capodanno, dopo essere stato ricoverato in nottata: secondo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 3 gennaio 2021) Dramma nel mondo del. Il 33enne bolognese Nicolas Ventura, in agonismo dal 2015, dallo scorso anno nei Massimicategoria +90kg (dove era vicedel nord Italia), è morto a 33 anni – vittima di un drammatico. L’uomo è deceduto nella giornata di, dopo essere stato ricoverato in nottata: secondo L'articolo NewNotizie.it.

VaLsaSsInaNews1 : INCIDENTE STRADALE A PASTURO: UN FERITO IN 'GIALLO', SOCCORSI IN ATTO - - PALERMOPM : INCIDENTE - gazzettamantova : Il giovane calciatore migliora dopo l'incidente Sono migliorate le condizioni di Stefano Ravenoldi, centrocampista… - PiuValliTV : CAPODANNO DI LAVORO PER I SOCCORSI Numerosi interventi dei soccorsi nella giornata di Capodanno, ad iniziare dal… - Faroaldo11 : @markorusso69 Tra i carcerati i morti per incidente stradale sono zero da sempre -