Diretta Genoa-Lazio ore 15: dove vederla in tv formazioni ufficiali (Di domenica 3 gennaio 2021) GENOVA - Il 2021 della Lazio ha già un primo obiettivo: rimontare in campionato dopo una prima parte giocata sì al massimo, ma con risultati troppo discontinui. "La Champions ci ha tolto punti, sono ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021) GENOVA - Il 2021 dellaha già un primo obiettivo: rimontare in campionato dopo una prima parte giocata sì al massimo, ma con risultati troppo discontinui. "La Champions ci ha tolto punti, sono ...

SkySport : Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #GenoaLazio Fischio d'inizio alle 15 LIVE su… - sportli26181512 : Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la bella vittoria di La Spezia, il nuovo… - infoitsport : Genoa-Lazio, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A - LPincia : RT @pianetagenoa: AVVISO PER CHI HA LA APP DI PIANETAGENOA, a causa di un problema tecnico il live match di Genoa-Lazio potrebbe subire dei… - infoitsport : Diretta Genoa-Lazio ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni -