Cagliari Napoli 0-1 LIVE | vantaggio di Zielinski

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Alla Sardegna Arena il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 Fischio d’inizio alle ore 15:00 Ore 15:02 – Al via la quindicesima giornata di campionato alla Sardegna Arena tra. 1? Brivido– Parte subito forte ilconche calcia un siluro verso Cragno. Il portiere delrespinge. 7? Tentativo– Joao Pedro avanza verso la porta ...