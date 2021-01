Bonucci: “Dobbiamo recuperare punti e posizioni, ora più che mai” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al termine della partita vinta dalla Juventus contro l’Udinese, Leonardo Bonucci ha commentato con un post sul suo profilo Instagram la vittoria e il momento della sua squadra. Questa la didascalia che accompagna la foto di un abbraccio tra compagni di squadra: “Iniziare l’anno con una vittoria è un buon punto di partenza. Dobbiamo recuperare punti, posizioni, ora più che mai. Guardiamo avanti con la massima fiducia“. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al termine della partita vinta dalla Juventus contro l’Udinese, Leonardoha commentato con un post sul suo profilo Instagram la vittoria e il momento della sua squadra. Questa la didascalia che accompagna la foto di un abbraccio tra compagni di squadra: “Iniziare l’anno con una vittoria è un buon punto di partenza., ora più che mai. Guardiamo avanti con la massima fiducia“. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

bonucci_leo19 : Iniziar l’anno con una vittoria è un buon punto di partenza. Dobbiamo recuperare punti, posizioni, ora più che mai.… - TUTTOJUVE_COM : BONUCCI SU INSTAGRAM: “ Iniziar l’anno con una vittoria è un buon punto di partenza. Dobbiamo recuperare punti, pos… - junews24com : Bonucci: «Dobbiamo recuperare punti e posizioni. Avanti con fiducia» - - bonucci_leo19 : Iniziar l’anno con una vittoria è un buon punto di partenza. Dobbiamo recuperare punti, posizioni, ora più che mai.… - CarloMartootchy : @elisea1976 @bonucci_leo19 @chiellini Non si mette la storia in dubbio. Ora Dobbiamo guardare al presente, in cui a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Dobbiamo Bonucci: “Dobbiamo recuperare punti e posizioni, ora più che mai” alfredopedulla.com Bonucci: «Dobbiamo recuperare punti e posizioni. Avanti con fiducia»

Leonardo Bonucci ha commentato la vittoria della Juventus sull'Udinese ponendo subito l'attenzione sugli obiettivi di squadra ...

Milan-Juventus, probabili formazioni: Leao vs Dybala-Ronaldo, de Ligt-Bonucci in difesa

La 16^ giornata di Serie A vedrà affrontarsi Milan e Juventus mercoledì 6 gennaio: ancora out Ibrahimovic per i rossoneri.

Leonardo Bonucci ha commentato la vittoria della Juventus sull'Udinese ponendo subito l'attenzione sugli obiettivi di squadra ...La 16^ giornata di Serie A vedrà affrontarsi Milan e Juventus mercoledì 6 gennaio: ancora out Ibrahimovic per i rossoneri.