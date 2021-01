Athletic Bilbao in lutto | Aitor Gandiaga è morto in un tragico incidente

fanpage : Il calciatore aveva solo 23 anni - zazoomblog : Athletic Bilbao in lutto muore a 23 anni il giovane Gandiaga - #Athletic #Bilbao #lutto #muore - ItaSportPress : Tragedia in casa Athletic Bilbao: morto il giovane calciatore Gandiaga - - serieAnews_com : Dramma a Bilbao: muore il giovane #Gandiaga - clikservernet : Dalla Spagna: Marcelino a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell’Athletic Bilbao -

Ultime Notizie dalla rete : Athletic Bilbao

Lutto per l’Athletic Bilbao e per il calcio spagnolo. A 23 anni è scomparso Aitor Gandiaga, centrocampista offensivo che il club basco aveva ceduto in prestito al Gernika, club di Tercera Division. Se ...Marcelino è il nuovo allenatore dell'Athletic Bilbao: l'ex Valencia prende il posto dell'esonerato Garitano. Il comunicato ufficiale.