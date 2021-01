Alba Parietti scoppia in lacrime durante l' intervista a Domenica In | «Non c' è più» Mara Venier commossa

artefiliaca : carlotta nomina anche alba parietti en plein #TZVIP - infoitcultura : Lo sfogo di Alba Parietti: 'Vorrei tornare dalle persone che non ci sono più…' - infoitcultura : Domenica In, Alba Parietti: l’amicizia con Mara e il ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea - LaliGeromel : Piccolo Crocc che ha imparato cosa sono le querele e adesso diventerà Alba Parietti Bis ????#TZVIP - Antonel64009143 : @wonderlandH_ @fioreirene @RaiUno Alla fine delll' intervista con Alba Parietti ha accennato 'Fai rumore'?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Sicuramente è a Domenica In, nella puntata in onda il 3 gennaio, che si potrà scoprire qualcosa di più. Oltre a ciò, Alba Parietti, di recente, ha pubblicato anche una biografia dal titolo 'La cacciat ...Alba Parietti è stata oggi ospite a Domenica In dove ampio spazio è stato lasciato alla sua amicizia con Mara Venier e a toccanti confessioni.