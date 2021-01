“Ad Pontem” in campo il 6 gennaio con una serie di iniziative per i bimbi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – La Pro Loco di Ponte “Ad”, mercoledì 62021 alle 14.30 farà atterrare la befana a Ponte, che si tratterrà fino alle ore 17. L’incontro con iè previsto in Via Gr. Uff. D. Ocone, nei pressi del monumento all’ultra quarantennale Sindaco di Ponte. La coordinatrice dei, Angela Giorgio, insieme al gruppo giovani della Pro Loco hanno fortemente voluto e tanto si stanno prodigando per questa iniziativa. Ecco la filastrocca redatta dal gruppo giovani: “La befana con la scopa volerà e a Ponte atterrerà. Ad ogni bambino un dono porterà e la gioia negli occhi infine esploderà.vi aspettiamo nella sua casina e mi raccomando, la mascherina, se le regole rispetteremo tutti insieme a breve ci abbracceremo”. Il piccolo Gabriel Ocone, autore del ...