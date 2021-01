Usa, Lisa Montgomery sarà giustiziata il 12 gennaio. Non accadeva da 70 anni (Di sabato 2 gennaio 2021) Una corte d appello americana ha dato il via libera all esecuzione dell unica donna in attesa nel braccio della morte . Lisa Montgomery stata condannata alla pena capitale per aver strangolato nel ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 2 gennaio 2021) Una corte d appello americana ha dato il via libera all esecuzione dell unica donna in attesa nel braccio della morte .stata condannata alla pena capitale per aver strangolato nel ...

